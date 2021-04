Carabiniere spara alla moglie e si toglie la vita

Carabiniere spara alla moglie e si uccide. Gravi le condizioni della donna. Tragedia ai Castelli Romani dove un carabiniere ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. E’ accaduto nel pomeriggio in un’abitazione di Marino. Morto il militare, la moglie è stata trasportata in condizioni disperate in ospedale.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 16:00 dopo che i residenti hanno udito due colpi di pistola. Nel quartiere Sant’Anna del Comune della provincia romana sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Marino di polizia che hanno trovato il militare morto, con accanto la pistola d’ordinanza con la quale ha fatto fuoco, e la moglie in condizioni disperate.

Richiesto l’intervento dell’eliambulanza la donna è stata trasportata in condizioni gravissime in un ospedale romano dove lotta fra la vita e la morte.

https://www.romatoday.it

