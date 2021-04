Prof. Viglione contro Gassman, Brignano e Fedez

prof. Massimo Viglione – Gassman, Brignano, Fedez, e tutto il corteo delle voci di regime, dicono quello che dicono perché sanno che se vogliono fama e soldi per fare la bella vita, devono lavorare, ma per lavorare devono dire quello che gli viene detto di dire, altrimenti scompaiono.

Esattamente come avviene per i giornalisti e gli intellettuali di regime, specie quelli più quotati in tv.

Esattamente come avviene per i politicanti.

Ovvero, per tutti, nessuno escluso, nemmeno Vespa!

Perché il loro “demiurgo” è la Tv e il cinema. Senza demiurgo, sono finiti, e il demiurgo è più potente di qualsiasi uomo potente.

Il problema non sono loro.

Il problema è chi ancora continua a guardarli, e magari a seguirli (o magari a votarli se politicanti): perché costui è lo sgabello del demiurgo e il tirapiedi di Gassman, Brignano, Fedez e compagnia bella.

Bisogna staccare la spina al demiurgo, o almeno non guardare e seguire questi schiavi famosi e ricchi che se la ridono alle nostre spalle: è l’unica libertà che ancora ci rimane.

Bisogna usufruirne, prima di divenire completamente lobotomizzati.

Facciamo in modo che i Gassman, i Brignano, i Fedez, e tutte le schiere del demiurgo, anziché uccidere definitivamente la nostra anima e azzerare il nostro intelletto, divengano occasione di consapevolezza, libertà, vita.

Utilizziamoli come strumento di ravvedimento: basta pensare e fare il contrario di quello che dicono, sempre, così avremo sempre ragione e saremo liberi. E pure sani.

Massimo Viglione

