Morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta

E’ morto il principe Filippo, aveva 99 anni. Il marito della regina Elisabetta all’inizio di marzo era stato sottoposto “con successo” ad una “procedura” per curare una condizione cardiaca preesistente, come aveva annunciato Buckingham Palace. Il 99enne duca di Edimburgo era rimasto in ospedale per “un certo numero di giorni”.

Il consorte della regina era stato ricoverato in ospedale dal 16 febbraio, a seguito di un malore. Il principe era prima stato in cura al King Edward VII’s Hospital di Londra e poi trasferito lunedì al St. Bartholomew’s Hospital.

Condividi