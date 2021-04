Regione Campania chiede elenco dei medici No Vax

Scatta il censimento di medici e infermieri “No Vax” in Campania. L’Unità di crisi ha chiesto a tutte le Asl e agli ordini delle professioni sanitarie l’elenco di dipendenti e iscritti per la verifica dell’adempimento del vaccino anti Covid19. La lettera è stata inviata in base al decreto legge 44 del governo sui provvedimenti nei confronti dei lavoratori del settore medico che non si sono vaccinati.” L’Unità di crisi chiederà ovviamente – si legge in una nota – i motivi della non vaccinazione per appurare quali siano coloro che, senza reali problemi ostativi, abbiano rifiutato il vaccino.

L’anagrafe è richiesta anche ai datori di lavoro degli operatori che lavorano in strutture sanitarie, socio- assistenziali pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali medici”. Gli elenchi dei no vax dovranno essere consegnati entro martedì. Tornando allo sprint di Pasqua per le vaccinazioni, saranno operativi anche i centri vaccinali dell’Asl Napoli 2.

Covid, Garante privacy: “Datore di lavoro non può avere nomi del personale vaccinato”

“Ma siamo preoccupati perché registriamo un forte calo delle presenze, intorno al 30 per cento dei convocati – afferma Antonio D’Amore, direttore generale dell’Asl – l’assenza delle convocazioni si registra ormai da tre-quattro giorni. Ad esempio sabato avevamo in totale 4400 convocati e se ne sono presentati 3200. Riguarda tutte le categorie: dai 70- 79 anni ai fragili. Ho anche scritto all’ordine dei diabetici, visto che è forte la loro assenza come pure quella degli oncologici. Mentre per i nefropatici la cifra è alta perché vengono vaccinati nei centri di cura abituali “.

Sempre D’Amore lancia un appello a 300 giovani medici che stanno frequentando i corsi di specializzazione affinché diventino medici vaccinatori. Saranno convocati a partire da martedì dall’Asl. “Mi appello aggiunge – ai giovani colleghi: rispondete al bisogno di salute dei vostri territori, raccogliete la sfida, diventando medici vaccinatori”.

