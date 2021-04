‘Covid fuori controllo a Lampedusa’, sindaco si scaglia contro i cittadini

Anche a Lampedusa la situazione contagi è diventata spaventosa. In base ai dati di ieri (2 aprile 2021) i positivi al Covid 19 sono saliti a 55.

“Tra questi – dice il sindaco, Totò Martello – il dato che preoccupa è l’andamento dei “nuovi positivi”: otto persone sono risultate positive il 1 aprile, sei persone sono risultate positive il 2 aprile. Questo significa che nonostante gli appelli ed i richiami, non tutti rispettano le regole e le norme sanitarie ed in questo modo si mette a rischio l’intera cittadinanza.

“Se i contagi continueranno a crescere in questo modo – minaccia il sindaco di Lampedusa – saranno necessarie ulteriori restrizioni, quindi faccio appello a tutti i Concittadini al massimo e costante rispetto delle regole sanitarie per il contenimento del Covid”. www.lasicilia.it

Condividi