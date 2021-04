Gli apprendisti stregoni censurano il Nobel Montagnier

Due giorni fa, il direttore dell’Oms Tedros ha criticato la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 ed ha chiesto un’inchiesta sull‘ipotesi di fuga del coronavirus da un laboratorio cinese.

“Anche se la squadra” di esperti dell’Oms inviati in Cina “ha concluso che una fuoriuscita da un laboratorio sia l’ipotesi meno probabile, questa richiede ulteriori indagini, potenzialmente con nuove missioni che includano esperti specializzati, che sono pronto a dispiegare”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing agli Stati membri dell’Oms sul rapporto degli ispettori stilato dopo la loro missione a Wuhan a gennaio e febbraio scorsi.

Dopo questa dichiarazione, abbiamo pubblicato su Facebook il post con un video in cui il Nobel Montagnier asserisce che, analizzando il genoma del coronavirus, si comprende come il virus sia stato creato in laboratorio, probabilmente a causa un esperimento mal riuscito nel tentativo di sviluppare un vaccino contro l’HIV.

Gli apprendisti stregoni, arroganti e petulanti megalomani, che pretendono di saperne più di un Nobel, e controllati dalla dittatura mondialista del pensiero unico, hanno censurato il post con la scusa che potrebbe causare violenza fisica. Le megere della falsità imposta hanno anche scritto che la diffusione di notizie false sul Covid (ma quali notizie false?) può causare danni fisici.

In realtà si è trattato soltanto di uno squallido tentativo di difendere il PCC, la dittatura cinese, più volte accusata di aver nascosto l’origine del virus e di aver ritardato i tempi nel dichiarare l’epidemia.

Un consiglio agli apprendisti stregoni, guardiani della menzogna: tornate a mescolare ali di pipistrello, code di lucertola ed escrementi di scafaraggio nel calderone, tornate nelle caverne a cacare sui fichi d’india, dedicatevi ad attività più consone al vostro ruolo e alla vostra competenza che, a quanto pare, è vicina allo zero.

Saluti.

Armando Manocchia

