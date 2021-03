Michele Serra, invettiva contro il personale sanitario che non vuole vaccinarsi

Michele Serra: “Il personale sanitario che non intende vaccinarsi ne ha tutto il diritto.

A una condizione: si leva il camice, esce dall’ospedale, rinuncia allo stipendio e si rifà una vita altrove.

Il ruolo non consente alternative. Il medico o l’infermiere che non si vaccina, a parte l’ovvio rischio al quale espone gli ignari pazienti, è una persona che non crede nel sistema sanitario nazionale e non crede nella scienza.

È libero di disertare. Non d’indossare a tradimento una uniforme che non è la sua. Escano dalla sanità pubblica e se ne facciano una propria. Fondino cliniche, propongano cure alternative, pubblichino dati scientifici non ortodossi, ne hanno facoltà.

La storia dell’umanità è piena di eteredossie, eresie, opinioni di minoranza che si sono poi rivelate utili.

Ma gli eretici veri sono persone che rischiano, gli eretici costruiscono altri luoghi, gli eretici si contrappongono al potere pagandone il prezzo.

Non se ne stanno, con il culo al caldo, a spillare lo stipendio a un padrone, lo Stato, che dimostrano di disprezzare, considerando insulsi i suoi sforzi e nulle le sue direttive di vaccinarsi, ma riscuotendo, a fine mese, regolare stipendio.

Se ne vadano altrove. Fare il rivoluzionario a costo zero è molto comodo, ma molto poco etico.”

Michele Serra, L’Amaca, “Repubblica”

Condividi