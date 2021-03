Covid, una società impazzita verso l’autodistruzione

di Salvatore Rainò – In data odierna, devo constatare ancora che l’inadeguatezza dei comportamenti di massa volge inesorabilmente alla più stupida e convulsa autodistruzione.

Non pretendo di essere l’uomo nel giusto, ma ho, senza tema di smentita, gli elementi per allarmarmi dell’inerzia che ancora attanaglia la gente sempre più votata ad una inesorabile fine.

Ho tentato di attivare i comportamenti più sani nelle persone che incontro, sia direttamente che telematicamente.

Ogni secondo che passa, i danni di questa società impazzita aumentano sempre di più e

si rendono sempre più irreversibili.

Pur essendo riuscito ad essere il faro di tutte le persone sveglie, delle quali nessuno ha avuto problemi di salute, non posso essere sicuro che sia obbligatorio fare uno sforzo più grande, contrapponendosi al gregge di pecore impazzite.

Questa responsabilità è troppo grande e non posso assumermela da solo.

Attendo liste di persone organizzate che concretizzino la volontà matura di voler fermare il grande crimine in atto, la deriva pluriennale che lo ha consentito, di intervenire al posto di chi dovrebbe farlo e invece è visibilmente complice, di non rendere vana la nostra convinzione che la vita non è questa è che abbiamo il dovere di agire per preservare un futuro armonioso per tutti.

Non può l’omissione di chi è dalla parte del giusto dare tanta forza ad un branco di irresponsabili, stupidi e malefici, che stanno determinando la fine del Mondo.

Dio vuole che io lotti.

San Michele vuole che io lotti.

I miei Mani vogliono che io lotti.

Riusciremo nel nostro intento solo con il senso del dovere e del coraggio.

Non ho paura del contrasto.

Ho orrore della mia possibile inerzia, che sto evitando in ogni modo.

Tutti gli uomini in divisa tornino ad onorare il proprio ruolo in difesa di tutte le famiglie.

IL COVID È UNA ABOMINEVOLE TRUFFA!

Dr. Salvatore Rainò

Ufficiale Medico Dirigente di Servizio Sanitario in congedo –

13° Battaglione Logistico di Manovra

(Encomio Solenne, per il senso di altruismo e il cosciente sprezzo del pericolo)

Medico Chirurgo

Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica

Specialista in Medicina Interna

Omeopata Unicista Hahnemanniano LUIMO

Ricercatore bioenergetico

Condividi