Indonesia: kamikaze si fa esplodere davanti a una cattedrale

È stato un attacco kamikaze a provocare l’esplosione avvenuta all’esterno di una cattedrale cattolica nella città di Makassar, nell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Lo ha riferito la polizia locale. Al momento l’attentatore, lanciatosi con una motocicletta contro l’edificio poco dopo la fine della messa, sembra l’unica vittima della deflagrazione. I feriti sono 14: 5 fedeli e 9 passanti, hanno aggiunto le forze dell’ordine.

In Indonesia, il Paese a maggioranza musulmana più popolato del mondo, le chiese cristiane sono spesso obiettivo degli estremisti islamici. Nel maggio 2018 un attentato contro tre chiese nell’isola di Giava, poi rivendicato dall’Isis, causò 13 morti. L’attacco più grave della storia recente è quello avvenuto nell’isola di Bali nel 2002, con un bilancio di 202 vittime. AGI.IT

tw // bomb attack, explode

this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. i’m so crying 🙂pic.twitter.com/dKaIjTwsYA

— ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021