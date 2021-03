Prof Viglione: “La Germania torna alla vita e gli italiani muoiono. E non di virus”

I berlinesi scendono in piazza e fanno capire che non hanno più intenzione di tollerare lockdown e totalitarismo sanitario.

Il giorno dopo la Merkel chiede scusa per le chiusure preventivate di Pasqua e riapre tutto.

In Italia gli italiani sono tutti barricati tremebondi dentro casa ed escono solo per farsi inoculare sieri mortiferi.

E il governo italiano chiude tutto a tempo indeterminato, con l’appoggio totalitario di tutti i partiti.

La Germania torna alla vita, l’Italia e gli italiani muoiono. E non di virus.

Secondo voi, perché? Riusciamo a trovarla la causa della differenza o siamo arrivati al punto che non capiamo più nemmeno questo?

Massimo Viglione

