Giovannini: il vaccino non impedisce la trasmissione del virus

Il ministro Enrico Giovannini: “Attenzione perché anche in altri Paesi non è che chi ha avuto il vaccino non possa trasmettere il virus, questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire: una volta tutti vaccinati il problema è risolto anche perché sappiamo che un vaccinato può contagiare delle persone. Sappiamo che la vaccinazione non impedisce completamente la trasmissione del virus”.

Bruno Vespa: “allora stiamo scherzando”

Il ministro Enrico Giovannini: "Non è che chi ha avuto il #vaccino non possa trasmettere il virus. Quindi non possiamo semplicemente dire che una volta tutti vaccinati il problema è risolto".

Uno stupefatto #Vespa: "Allora stiamo scherzando"#COVID19 pic.twitter.com/byFgpMloyX — Francesca Totolo (@francescatotolo) March 19, 2021

Condividi