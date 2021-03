Firenze, rapina violenta: fermato gambiano ospite di Biancalani

Firenze – Rapina in centro: fermato 22enne, perquisizione al centro migranti di Vicofaro

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha fermato il presunto autore di una rapina messa a segno giovedì notte in Via degli Strozzi, vittima una donna che stava rincasando dal lavoro. L’uomo, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato identificato e rintracciato nella stessa giornata nei pressi del Parco delle Cascine dagli investigatori della squadra mobile fiorentina che sono anche riusciti a recuperare parte della refurtiva.

L’episodio criminale è avvenuto intorno alle 3.00 di notte: cappuccio del giubbotto calzato e bottiglia di vetro alla mano, il giovane ha seguito la vittima per le vie del centro storico, almeno da via della Spada. Arrivata in via degli Strozzi quest’ultima si è voltata spaventata e, davanti alle insistenti richieste di una sigaretta da parte del malintenzionato, si è impaurita e ha cominciato a correre.

L’uomo però non le ha dato tregua: una volta raggiunta, ha minacciato di spaccarle la bottiglia in testa, andandole addosso e facendola alla fine cadere.

Una volta a terra il malvivente ha subito cercato di strappare la borsa che la malcapitata tratteneva a sé; ma dopo essere stata violentemente trascinata a più riprese sul marciapiede, alla donna non è rimasto che mollare la presa.

A questo punto il rapinatore si è dato alla fuga con la borsa, che conteneva al suo interno un portatile, un portafoglio con 600 euro in contanti, un telefono cellulare, alcuni dispositivi informatici ed altri effetti personali. La donna, molto provata, è riuscita a raggiungere piazza della Repubblica e a chiedere aiuto.

Gli agenti hanno riconosciuto l’autore della rapina

La polizia si è messa subito sulle tracce del fuggitivo che sembrava aver fatto perdere definitivamente le proprie tracce. Per tutta la mattina seguente la squadra mobile ha passato al setaccio le immagini della videosorveglianza cittadina, ricostruendo tutto il percorso della vittima e del rapinatore. Frame dopo frame gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso hanno riconosciuto nelle immagini proprio il 22enne gambiano, già noto alle forze di polizia, in quanto sospettato di aver commesso altri analoghi episodi nei giorni precedenti.

Giovedì pomeriggio i “falchi” della squadra mobile lo hanno rintracciato sulla passerella della tramvia che collega il parco delle Cascine con piazza Paolo Uccello: l’uomo aveva ancora addosso il telefonino portato via durante la rapina della trascorsa nottata.

Al ritrovamento del cellulare è seguito il blitz della polizia nella dimora del giovane, nel centro migranti di Vicofaro (Pistoia), dove gli agenti hanno anche recuperato il notebook e alcuni dispositivi informatici della vittima. Sequestrati anche altri elementi utili alle indagini.

Il giovane cittadino straniero, indiziato della violenta rapina di via degli Strozzi, è finito al carcere di Sollicciano in stato fermo, convalidato dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo toscano. “

https://www.firenzetoday.it

