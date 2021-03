Business migranti, otto misure cautelari

Sono state eseguite otto misure cautelari – 3 arresti domiciliari e 5 divieti di esercitare attivita’ imprenditoriale – dalla Guardia di finanza di Cassino nei confronti otto soggetti gestori di Centri di accoglienza straordinaria (Cas) di cittadini stranieri tra le province di Frosinone e Caserta per numerosi illeciti.

All’interno dei Cas i migranti venivano fatti vivere in locali angusti e fatiscenti, senza l’adeguata assistenza sanitaria e culturale. Le accuse sono di truffa ai danni dello Stato, frode in pubbliche forniture, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Ansa

