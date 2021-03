Giovedì 11 marzo ore 14.00 – 15.00

Conferenza presso la Sala stampa della Camera dei Deputati

(in Via della Missione n. 4, Roma)

McKinsey e Covid. Dalla pandemia alla ristrutturazione socio-economica globale

Conflitti d’interesse, ingerenze e pressioni: il parlamento italiano, così come i parlamenti di molti altri stati del mondo, è assediato da lobby, faccendieri e speculatori. A chi è in mano il nostro Paese? Chi decide le sorti economiche e politiche di nazioni che da tempo non sono più sovrane?

Il caso McKinsey potrebbe essere l’ultimo emblematico tassello del mercimonio che è diventato il nostro Parlamento. Ne ha parlato approfonditamente Andrea Tosatto nel suo libro “The Covid Show”, nel quale denuncia la possibilità che si siano consumati affari poco chiari intorno al tavolo della sanità italiana, tavolo sul quale, probabilmente in tanti, da tempo, stanno banchettando. Gli organi che dovrebbero tutelare la nostra Costituzione sono palesemente assoggettati ad altri interessi.

L’ordine dei medici, come dimostrano anche gli ultimi fatti di cronaca inerenti la presunta emergenza, non è altro che un organo sussidiario del Governo, senza alcuna autonomia né autorità, piegato al potere di entità sovranazionali che ormai dettano tempi e regole. L’ordine dei giornalisti, lungi dal vigilare sulla correttezza e l’indipendenza dell’informazione, si limita a tutelare chi ha fatto delle fake news un mestiere e ad attaccare tutti coloro che ancora portano avanti con responsabilità e onestà una professione di cui oggi si sente impellente il bisogno. In gioco c’è di fatto la ristrutturazione sociale ed economica del nostro Paese, non solo un miliardario giro di soldi, bensì la riorganizzazione globale e generale di ogni aspetto della vita e della società conosciuti finora. È tempo di guardare in faccia chi sta decidendo del nostro presente e del nostro futuro: chi è, chi rappresenta, che interessi ha.

Di tutto questo si parlerà giovedì 11 marzo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso la Sala stampa della Camera dei Deputati (in Via della Missione n. 4, Roma).

Alla conferenza stampa, organizzata dall’On. Sara Cunial (Gruppo Misto), interverranno:

Andrea Tosatto, psicologo e scrittore,

Anna Rita Iannetti, medico chirurgo, esperta in neuroscienze e medicina biointegrata,

Armando Manocchia, direttore Imolaoggi.

La conferenza stampa è visibile in diretta streaming al link: https://webtv.camera.it/conferenze_stampa

