Milano, Polizia blocca tre feste private: 50 studenti multati

Feste private a Milano contro le regole Covid, la polizia ne blocca 3: multati 50 studenti

Nonostante l’enorme numero di contagi e le tante persone ricoverate, sembra non scemare in città la “necessità” di movida. E nelle ultime ore tanti sono stati gli interventi delle forze dell’ordine, a partire dalla zona antistante il Politecnico di Milano.

Sono state 3, infatti, le feste private in casa sospese dagli agenti della Polizia a Milano nelle ultime 24 ore. In una, alle 2 di notte, in pieno centro, erano presenti 50 persone, di età compresa tra i 19 e 26 anni, che stavano festeggiando con musica ad altro volume e alcolici. Sono stati tutti identificati e saranno sanzionati per via della violazione delle misure anticovid.

Studenti cercano di fuggire dai tetti

Venerdì sera, poi, in un appartamento nella zona di competenza del Commissariato Gardibaldi-venezia sono stati trovati 8 giovani che stavano festeggiando un compleanno. Sempre venerdì, in zona Pagano, gli agenti del Commissariato Sempione sono intervenuti in una casa dove si stava tenendo un’altra festa tra universitari con una decina di persone. Gli studenti hanno cercato di sfuggire ai poliziotti scappando per i tetti ma sono stati bloccati e identificati. Anche loro saranno sanzionati.

