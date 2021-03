Busta con proiettili inviata a Renzi

Una busta con proiettili è stata consegnata a Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al Senato. Si apprende da fonti parlamentari

Una busta con proiettili è stata inviata a Matteo Renzi. Numerose le manifestazioni di solidarietà nei confronti dell’ex premier. “A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd del Senato esprimo grande solidarietà al senatore Renzi, vittima di un gesto folle. L’odio deve essere totalmente bandito dal linguaggio della politica”, dice il capogruppo dem Andrea Marcucci dopo il ritrovamento di una lettera con due bossoli indirizzata al leader di Italia Viva. (Orlando: Renzi vuole spaccare il fronte Pd-M5s, ndr)

“Il clima d’odio di questi giorni contro Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito pubblico e i bossoli dimostrano che dalle parole d’odio è facile passare ai fatti. Caro Matteo, sempre a testa alta, non ci fanno paura, non ci arrenderemo mai”, scrive il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, su twitter.

“Una busta con due bossoli recapitata a Matteo Renzi. Una minaccia spaventosa che mi auguro sia condannata con fermezza da tutti. È il momento di dire basta a questa politica intrisa di violenza e odio. Matteo, siamo al tuo fianco, con forza e orgoglio. Non ci faremo intimidire”, le parole di Teresa Bellanova. adnkronos

Busta con proiettili a Renzi, il commento di Luciano Nobili

“Tutta la mia vicinanza e il mio affetto a Matteo Renzi per il gravissimo atto intimidatorio di cui è stato vittima oggi. Nessuno si stupisca: la costante, pervicace campagna di odio nei confronti suoi e di Italia Viva rischia di produrre minacce simili. So che Matteo non si farà fermare, ma spero davvero di leggere parole di condanna e i solidarietà di tutti”, scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

