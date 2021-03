Covid, Twitter in campo contro la ‘disinformazione’ sul vaccino

Twitter ha comunicato che inizierà la lotta alla “disinformazione” applicando le etichette ai post relativi ai vaccini che includono teorie del complotto e retorica infondata

Twitter afferma di aver iniziato a etichettare i tweet che includono informazioni fuorvianti sui vaccini COVID-19 e di utilizzare un “sistema di sciopero” per rimuovere alla fine gli account che violano ripetutamente le sue regole.

Le nuove regole, divulgate lunedì in un post sul blog aziendale, sono un aggiornamento dei piani che l’azienda ha lanciato l’anno scorso con l’obiettivo di combattere la disinformazione sul Coronavirus e amplificare le fonti autorevoli durante la pandemia.

Twitter ha detto che inizierà ad applicare le etichette ai post relativi ai vaccini che includono teorie del complotto e retorica infondata e che sospenderà in modo permanente gli utenti che violano la sua politica sul Covid-19 per cinque volte.Il primo provvedimento si tradurrà solo in un avviso, ma i successivi comporteranno il blocco degli account per 12 ore o sette giorni. Gli utenti possono presentare ricorso contro blocchi o sospensioni, ha affermato la società. ASKANEWS

