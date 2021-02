Covid, Campania: De Luca chiude tutte le scuole

“Facciamo il punto sui contagi e sulle scuole. Aggiornamenti e novità anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni”. Il governatore della Campani, Vincenzo De Luca, ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. Secondo motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico. «Da lunedì chiudiamo tutte le scuole»

«Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unità, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – ha detto – di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilità di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo».

«Dobbiamo avere pazienza nei confronti di questo governo, credo che ci siano aspettative francamente esagerate. Credo che sia inutile e illusorio aspettarsi miracoli, non avremo miracoli», ha aggiunto il governatore della Campania. Per De Luca la «forte presenza dei tecnici creerà difficoltà nei rapporti con i territori», ha aggiunto.

