MobileTrans – Trasferimento WhatsApp Come trasferire WhatsApp da Android a iOS e viceversa

Ultimamente siamo tutti diventati smartphone addicted; in ognuno dei nostri cellulari è contenuta la nostra vita. Fotografie, video, documenti, ma anche conversazioni e messaggi importanti. Il momento del cambio telefono, risulta essere tragico per i molti che pensano di perdere i loro dati durante il passaggio. Per questo è arrivato un nuovo software in grado di trasferire i dati di WhatsApp da un telefono ad un altro: MobileTrans.

Le domande affollano comunque la mente degli utenti che si ritrovano a passare da un sistema Android ad un iOS, o viceversa, trovandosi quindi alle prese con un trasferimento pressochè impossibile. Ma non per MobileTrans, l’applicazione semplice ed intuitiva che permette di spostare da un telefono ad un altro, dati provenienti da applicazioni come WhatsApp o altri social network. In pochi click sarà possibile ripristinare i dati dai backup nel cloud. Che si tratti di un Android o di un iPhone, il trasferimento richiederà solamente un click, consentendo di recuperare messaggi e cronologia in pochi secondi. I dispositivi compatibili non si limitano ai due precedentemente elencati, ma si estendono ad iPod touch, iPad e altri tipi di tablet.

MobileTrans – Trasferimento WhatsApp è il modo migliore per salvare i contatti in rubrica, il registro delle chiamate, messaggi e file. Il suo obiettivo, nonché principio di funzionamento, è quello di creare una copia di backup dello smartphone, in modo che sia compatibile con piattaforme differenti. La particolarità di quest’applicazione sta nel rendere possibile il trasferimento di dati fra telefoni con carrier diversi, anche di nazionalità non uguali. Sono supportati anche dispositivi Nokia, Motorola, HTC e LG.

L’interfaccia grafica è immediata ed intuitiva, in modo da rendere accessibili le sue funzioni anche agli utenti meno esperti. Quattro riquadri di dimensioni e colori differenti per distinguere e capire immediatamente di quale attività si necessiti. Un primo riquadro più grande, indica il trasferimento, mentre gli altri tre, di dimensioni inferiori, rappresentano Ripristino, Backup e Rimozione dati dal telefono obsoleto.

Il Trasferimento da telefono a telefono, fa accedere alla funzione principale, ossia lo spostamento dei dati dai dispositivi, al di là delle caratteristiche, dell’operatore telefonico e del modello dello smartphone. Il Ripristino trasferisce solamente il backup fra i dispositivi. Il Backup si limita al salvataggio dei dati dal dispositivo al pc, per un eventuale ripristino successivo su un nuovo smartphone. La Rimozione dei dati è un metodo efficacie e sicuro per eliminare in modo definitivo i dati dal vecchio dispositivo e per poterlo eventualmente rivendere a terzi.

Per trasferire dati, è necessario collegare i due dispositivi ad un computer con un cavo USB. Una volta connessi appariranno sullo schermo. A questo punto si potranno spuntare le caselle dei dati da trasferire: contatti, registro chiamate, applicazioni, messaggistica. Una volta avviata la copia, in pochi minuti, l’operazione sarà eseguita. In questo modo trasferire WhatsApp da Android a iPhone e viceversa, sarà a portata di click: la cronologia totale verrà copiata sul nuovo dispositivo. Un consiglio che viene sempre dato è quello di salvare un backup dei dati di WhatsApp su pc. MobileTrans evita la perdita di dati, facendo questo lavoro al tuo posto. Una volta su computer, effettuare il ripristino del backup su un dispositivo, sarà immediato e rapido, con la possibilità di visionare un’anteprima, prima del ripristino effettivo.

Messaggi, immagini, video, allegati, tutta la cronologia di WhatsApp sarà disponibile sui dispositivi che desideri. MobileTrans non si limita ad una sola applicazione, ma può trasferire dati anche di WeChat, Viber, Line e Kik, in modo semplice e adatto anche ai meno esperti. L’applicazione che serviva, a portata di tutti.

