Inchiesta mascherine cinesi, 5 misure cautelari

La guardia di finanza di Roma ha eseguito 5 misure cautelari emesse dal Gip per traffico di influenze illecite in concorso aggravato dal reato transnazionale, nell’ambito dell’Inchiesta sull’acquisto di mascherine cinesi, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuati dal Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 a favore di 3 consorzi cinesi per l’acquisito di oltre 800 milioni di mascherine. Uno dei cinque destinatari dei provvedimenti è stato posto ai domiciliari.

Agli altri 4 sono state notificate misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio di attività d’impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche/imprese (con interdizione dallo svolgimento di tutte le attività inerenti). Si tratta dell’Inchiesta avviata a seguito dell’intermediazione, non contrattualizzata con il Commissario per l’emergenza Covid, di alcune imprese italiane, cioè la Sunsky s.r.l. di Milano, la Partecipazioni s.p.a., la Microproducts IT s.r.l. e la Guernica s.r.l. di Roma.

Mascherine cinesi – commissioni per decine di milioni di euro

Secondo l’accusa a fronte dell’attività di intermediazione e dei connessi affidamenti, le società hanno percepito commissioni per decine di milioni di euro dai consorzi cinesi risultati affidatari delle forniture dei richiamati dispositivi di protezione individuale (in particolare, mascherine chirurgiche, nonché del tipo FFP2 e FFP3). Le misure cautelari personali notificate oggi fanno seguito ai sequestri preventivi disposti – anche in via d’urgenza – nei giorni scorsi per un importo complessivo di circa 70 milioni di euro.

Mascherine cinesi, Solis è stato arrestato

E’ Edisson Jorge San Andres Solis la persona finita agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina, durante la prima ondata del Covid-19. Sono invece destinatari delle misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio di attivita’ d’impresa e del divieto di ricoprire incarichi o uffici direttivi in persone giuridiche/imprese, Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa e presidente del consorzio Optel e di Microproducts It, l’ad della stessa societa’, Daniela Rossana Guarnieri, Andrea Vincenzo Tommasi, titolare della Sunsky srl, e Khouzam Georges Fares. (affaritaliani.it)

