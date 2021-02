Vaccino Covid, allarme Pentagono: migliaia di militari lo rifiutano

Le forze armate americane poco inclini al vaccino anti-Covid. Secondo quanto riferiscono i media americani, infatti, migliaia di militari rifiutano di farsi vaccinare. In alcune unità dell’esercito solo un terzo dei soldati è disposto a farlo, destando preoccupazione tra i comandanti visto che spesso le truppe vivono e lavorano in ambienti dove è difficile mantenere il distanziamento sociale.

“Facciamo fatica a far arrivare il messaggio – ha detto il generale Edward Bailey, responsabile della salute pubblica a Army Forces Command (a Fort Bragg in nord Carolina) e su come convincere le persone a farsi vaccinare”. Di fronte alla difficoltà di far vaccinare, alcuni vertici militari non escludono misure coercitive come ad esempio rendere il vaccino obbligatorio.

“Al momento non possiamo renderlo obbligatorio – ha spiegato il vice ammiraglio Andrew Lewis, comandante della Seconda Flotta della Marina – ma posso dire che appena possiamo questa sarà la direzione, così come avviene per il vaccino anti-influenzale”. https://www.ilsole24ore.com

Vaccino Covid, schedatura del personale militare che lo rifiuta

