Riconferma Lamorgese, Open Arms preleva altri 40 migranti

Open Arms: “La riconferma della Ministra Lamorgese significa per noi proseguire un dialogo già iniziato. Certo, siamo convinti che per riuscire finalmente a dare le risposte necessarie sui temi che ci riguardano e che ci stanno a cuore, servono governi che si assumano la responsabilità di scelte coraggiose. In Italia e in Europa”.

Lo ha detto all’Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce dell’ong Open Arms commentando la conferma di Luciana Lamorgese all’Interno. “La difesa dei diritti umani e della vita deve tornare ad essere una priorità nell’agenda politica, solo così le nostre democrazie riusciranno a superare un capitolo triste della loro storia fatto di violazioni e di deroghe ai loro principi costituenti”, prosegue Veronica Alfonsi.

“Tra le 40 persone soccorse c’è anche Moez, 3 mesi, e sua madre, Rafel. Durante missione80 abbiamo assistito al respingimento di centinaia di persone su motovedette libiche coordinate da Europa. Bambini come Moez, donne come Rafel”. Lo scrive Open Arms su Twitter, dopo aver prelevato 40 persone in alto mare. (ADNKRONOS)

Condividi