Usa, “scienziati” invitano a indossare due mascherine

di Guido da Landriano – Il CDC Usa, cioè il Center for Desease Control and Prevention, l’ente di prevenzione sanitaria USA, ha avuto un’idea geniale: ok, se una maschera non funziona, allora proviamo con … due maschere!

Partendo da mercoledì, il CDC ha iniziato a raccomandare agli americani d’indossare due maschere, in particolare una maschera di stoffa su una maschera medica, per rallentare la diffusione del Covid-19.

La guida ha seguito il contenuto di uno studio dell’agenzia (perché “scienziati”) che ha scoperto che il doppio mascheramento può aumentare la protezione dalle particelle aerosolizzate.

I funzionari governativi precedentemente avevano affermato che il CDC era in attesa di raccogliere prove sull’efficacia sul doppio mascheramento, ora sembrano avere il via libera per consigliarlo o imporlo. Un nuovo studio, parte del Rapporto settimanale sulla morbilità e la mortalità della CDC, avrebbe anche messo in evidenza la necessità d’indossare una maschera più vestibile ed aderente.

“Questi esperimenti sottolineano l’importanza di un buon adattamento al viso per massimizzare le prestazioni della maschera”, hanno scritto gli autori.

“Esistono diversi modi semplici per ottenere una migliore vestibilità delle maschere per rallentare in modo più efficace la diffusione del Covid-19”.

I risultati provenivano da esperimenti condotti dall’agenzia il mese scorso, che hanno testato il funzionamento del doppio mascheramento e delle modifiche per migliorare l’adattamento della maschera in mezzo alla tosse, che i ricercatori hanno simulato. Si è scoperto che annodare i passanti di una maschera chirurgica e infilare un tessuto extra vicino al viso riduce l’esposizione, così come indossare una maschera di stoffa su una maschera chirurgica.

Di conseguenza, la nuova guida del CDC ora raccomanda agli americani di assicurarsi che le maschere si adattino perfettamente al loro viso e abbiano più strati, magari anche più maschere. Ci sono diversi modi per ottenere questo risultato, incluso indossare una maschera usa e getta sotto una maschera di stoffa o scegliere una maschera con più strati di tessuto, secondo la raccomandazione.

Per fortuna la doppia mascheratura con due maschere usa e getta o con un KN95 non è consigliata.

“La linea di fondo è questa: le maschere funzionano e funzionano meglio quando hanno una buona vestibilità e sono indossate correttamente”, ha detto il direttore del CDC Rochelle Walensky in un briefing alla Casa Bianca mercoledì. Pare che il Cavaliere de Lapalisse fosse presente all’interessante riunione e abbia dato il suo personale apporto…

La realtà è che indossare una sola maschera non ha mostrato nessun risultato tangibile di miglioramento del numero d’infezioni. Allora, per cercare di tappare la buca di un obbligo apparentemente inutile, il CDC mette la toppa della doppia maschera…

Infatti, nientemeno che il dottor Anthony Fauci ha affermato, solo una settimana fa, che “non ci sono dati che indichino che [il doppio mascheramento] farà la differenza”. Però, intanto, viene consigliato dal CDC. Perchè ? Inoltre quanto tempo passerà prima che questa strana moda venga anche a essere copiata in Europa ? ttps://scenarieconomici.it

