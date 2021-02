Distribuisci pani e pesci e gli applausi si sprecano

di Franco Luceri – Lagarde in un’intervista al francese Journal Du Dimanche – “Mario Draghi sarà all’altezza della sfida. Ha tutte le qualità che ci vogliono: ha la competenza, il coraggio e l’umiltà necessarie” per “far ripartire l’economia italiana con l’aiuto dell’Europa”. “Il 2021 sarà un anno di ripresa”.

Nemmeno un signor nessuno riuscirebbe a far fallire un sistema economico mentre lui è impegnato a distribuire 209 miliardi.

Cristo non lo misero in croce mentre moltiplicava e distribuiva pani e pesci. ma a fine pranzo quando c’erano i piatti da lavare, l’immondizia da spazzare, i campi da arare e le bestie da sfamare.

Non dovrebbero esserci problemi economici per il 2021. Forse! Siamo in Italia e poiché non c’è limite al peggio…..

Ma solo il Padreterno sa quanti problemi ne arriveranno negli anni successivi, per due ragioni: perché alla buona salute di un sistema economico può pensarci solo il mondo della cultura distribuendo canne da pesca, e le istruzioni per l’uso. Come dire formando soggetti autonomi con convocazione imprenditoriale onesta e non assistenziale: imprenditori non prenditori.

Perché poi i dolori di pancia ci arriveranno negli anni successivi quando i 209 miliardi presi a debito dovremo restituirli con gli interessi.

I politici italiani che fingono di salvare popolo e stato moltiplicando pani e pesci, spendendo da matti moneta a debito, firmando cambiali a nome di Pantalone, arricchendo multinazionali e banchieri, farebbero ridere se non ci fosse tanto da piangere.

Franco Luceri

Condividi