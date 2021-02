Zingaretti: Pd ha ripreso a vincere le elezioni

Zingaretti: “Al traino di chi? Il Pd è finalmente una forza unita che sta creando le condizioni per garantire un buon governo, presente in tutto il territorio, che ha ripreso a vincere le elezioni e per molti la certezza di una forza politica seria. Non siamo subalterni a nessuno“. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg3 a chi gli chiede se i dem siano ‘al traino’ dei 5 Stelle. Quanto all’alleanza con M5S e Leu, osserva: “Quello che sta accadendo è che si sta costruendo un campo competitivo e utile all’Italia”.

“La personalità di Draghi -ha detto Zingaretti in Direzione- è di assoluta forza e grande valore. Può essere la soluzione per portare l’Italia fuori dalla situazione caotica e dal rischio di paralisi determinato dalla crisi. Credo il Pd debba contribuire al successo di questo tentativo e offrire i propri contenuti e il proprio contributo”. Intanto per una maggioranza solida.

“Una alleanza larga dà credibilità e stabilità al governo, parlerebbe al mondo e alle persone. Gli italiani si aspettano un governo di alto livello che risolva problemi. Io sono fiducioso. Dipenderà dal professor Draghi. Noi ci siamo”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Tg3. (adnkronos)

