Già si possono capire quali potrebbero essere le priorità del nuovo premier incaricato. Ha cercato di farlo in diretta l’economista Valerio Malvezzi​ tramite un curriculum tanto lungo quanto eloquente, quello di Mario Draghi, che non lascia spazio all’immaginazione, dopotutto il proverbio potrebbe calzare bene in questo caso: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.

Ne hanno parlato in diretta Fabio Duranti​ e Francesco Vergovich: ecco la spiegazione di Valerio Malvezzi. (Radio Radio TV)

Condividi