Crisanti: “io ministro? Se me lo chiedessero ci penserei”

Andrea Crisanti, che aveva fatto parte del comitato scientifico del Veneto durante il primo lockdown dando prova di poter prendere decisioni efficaci in termini di contenimento dei contagi, secondo molti potrebbe avere tutte le carte in regola per essere uno dei “papabili” ministri della Salute del nuovo Governo di Mario Draghi.

Il professore però, ammette all’ANSA: “Se farei il Ministro? Nemmeno io ho mai pensato a questa eventualità. Se me lo dovessero chiedere comincerei a pensarci su”. huffingtonpost.it

