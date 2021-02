Governo, Salvini: ”basta teatrini, centrodestra compatto”

“Il centrodestra è compatto e ha le idee chiare: non è possibile che la sinistra perda altro tempo, le priorità sono la salute e il lavoro degli italiani, non i litigi per poltrone e ministeri. Noi abbiamo le idee chiare su quello che serve per rilanciare il Paese. Chiediamo da un piano vaccinale serio al taglio delle tasse, dall’apertura immediata di tutti i cantieri fermi all’utilizzo più efficace dei fondi europei, da una profonda riforma della giustizia alla pace fiscale: basta chiacchiere, si è perso già troppo tempo”.

Centrodestra – Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che oggi ha parlato con Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Giovanni Toti, Maurizio Lupi e Antonio De Poli.

Centrodestra, Gasparri – “Invece di pensare ai vaccini sembrano attorno alla coda alla vaccinara, dove per coda alla vaccinara si intende il potere che vogliono dividersi, uno spettacolo penoso”. Così Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha commentato la crisi di governo. E alla domanda di una eventuale appoggio da parte di Forza Italia, ha risposto ad askanews: “Mai con questa gente, mai con pd e grillini, il centrodestra è unito.” E il governo istituzionale? “Se lo fanno”, ha detto(askanews)

