Giustizia, 6 italiani su 10 non si fidano: magistrati sotto accusa

Il sistema giudiziario è sotto accusa. È quanto emerge da un sondaggio sulla giustizia di AnalisiPolitica e pubblicato su Libero. Le critiche alla magistratura arrivano da circa due terzi del campione. Si registrano differenze nelle opinioni degli intervistati ma più che dal punto di vista sociale, sarebbero differenze dettate dall’appartenenza politica.

Sondaggio giustizia – All’interno della sinistra le discordanze sembrano suggellare l’esistenza e l’incompatibilità di tre, se non quattro, differenti anime. Una “sinistra-sinistra”, una “sinistra grillina” e una sinistra moderata, a sua volta divisa tra simpatizzanti del Pd e di Italia Viva.

Giustizia e imparzialità dei giudici

La prima domanda sottoposta al campione è stata quella relativa alla percezione della non imparzialità dei giudici: il 69% ha risposto che sì, la magistratura risulta essere spesso faziosa. L’87% ritiene che un magistrato che sbaglia debba essere ritenuto responsabile delle proprie azioni. Alla domanda “lei ha fiducia o no nella giustizia in Italia?” Solo per il 37% la risposta è sì e per il 58% la risposta è no. (affaritaliani.it)

