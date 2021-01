Covid, Liguria: focolaio in centro di accoglienza migranti

MOLINI DI TRIORA, 31 GEN – Un focolaio di Covid19 è stato registrato nel centro di accoglienza migranti di Molini di Triora, in alta Valle Argentina (Imperia). Ci sono 9 positivi su 28 ospiti.

Si tratta per lo più di soggetti asintomatici, tranne uno che presenta sintomi febbrili. Il centro accoglie ventotto stranieri richiedenti protezione internazionale e provenienti soprattutto dall’Africa.

La situazione è monitorata dall’asl con tamponi anche sui negativi.

“Abbiamo anche cinque residenti positivi – commenta il sindaco di Molini, Manuela Sasso – domani entreremo in zona gialla, invito dunque la popolazione a tenere alta l’attenzione”. Il primo cittadino invita i residenti a collaborare con l’Asl per quanto riguarda le operazioni di tracciamento: “altrettanto importanti per capire la presenza di eventuali positivi e frenare i contagi”. (ANSA).

Condividi