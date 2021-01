Bruxelles, proteste contro restrizioni anti-Covid: 200 arresti

Bruxelles, proteste contro le restrizioni imposte per combattere il Covid: 200 manifestanti arrestati. E’ di almeno 200 arresti il bilancio dell’intervento della polizia a Bruxelles, teatro di due manifestazioni contro le restrizioni per il Covid. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine alla Stazione centrale, dove diversi dimostranti sono stati identificati e arrestati appena scesi dai treni. Centinaia gli agenti schierati in assetto anti-sommossa. Alcuni manifestanti hanno intonato slogan come “vogliamo riconquistare la libertà”. tgcom24.mediaset.it

Manifestazioni di protesta contro le restrizioni sanitarie anche in Austria. Vienna migliaia di persone sono scese in piazza.

