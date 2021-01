In questa vignetta, il disegnatore Mario Improta illustra la UE come un essere un po’ demoniaco, con corna e piedi da fauno, che si avvicina all’Italia tenendo in mano la valigetta del Great Reset.

L’Italia viene invece rappresentata come una donna battagliera, armata di battipanni, che risponde alla chiamata mostrando il dito medio. Un sogno o una speranza?

