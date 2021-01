Bozza piano pandemico: mascherine e distanziamento anche contro influenza

“Come suggerisce l’esperienza australiana, le misure di distanziamento fisico sono state in grado di minimizzare l’impatto dell’influenza stagionale e potrebbero quindi mitigare, almeno in parte, il decorso di una pandemia influenzale”. L’indicazione è contenuta nella nuova bozza del Piano pandemico 2020-2023. Si è visto inoltre “che le mascherine chirurgiche o quelle di comunità, quando usate correttamente da tutti, insieme alle altre misure di prevenzione – si legge – esplicano un sostanziale effetto di popolazione nel ridurre la trasmissione dell’infezione”.

Sempre l’esperienza del 2020, si evidenzia nella bozza del Piano, “ha dimostrato che si può e si deve essere in grado di mobilitare il sistema per aumentare nel giro di poco tempo sia la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale a livello nazionale che i posti letto in terapia intensiva, anche per far sì che non si verifichino disservizi nella assistenza e nella cura delle persone affette da malattie ordinarie (diverse dal COVID-19) quanto comuni”.

Infine, e ciò vale per la preparazione nei confronti di tutti gli eventi pandemici, anche quelli dovuti ad una malattia respiratoria non conosciuta, si legge, “occorre una formazione continua finalizzata al controllo delle infezioni respiratorie e non solo, in ambito ospedaliero e comunitario, un continuo monitoraggio esplicato dal livello centrale sulle attività di competenza dei servizi sanitari regionali (redazione, aggiornamenti e implementazione dei piani pandemici influenzali regionali) nonché in generale un rafforzamento della preparedness nel settore della prevenzione e controllo delle infezioni”. ANSA SALUTE

Il “dover essere sano” dell’individuo per non gravare sulle finanze pubbliche è il concetto portante dell’eugenetica nazista.

Grazie alle letture di @AnselmoCassiel ho imparato che il “dover essere sano” dell’individuo per non gravare sulle finanze pubbliche è il concetto portante dell’eugenetica nazista.#giornatadellamemoria Per gli smemorati👇🏻

(frammento da "I medici nazisti" di Robert Jay Lifton) https://t.co/8nVPyDhUMG pic.twitter.com/JqB5mqjEov — Niente saldi di esistenza (@saldi_di) January 16, 2021

Condividi