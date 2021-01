Governo, Orlando: ‘lavoriamo per sventare caduta’

“Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi errori può portare davvero fuori strada. Noi lavoriamo perché il tentativo di fare cadere il governo domani sia sventato. Siamo convinti che ce la faremo”. Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, vice segretario del Pd.

Matteo Renzi – “Se non ha 161 voti al Senato è un arrocco quello di Conte. Se li ha, ha vinto lui, ma se non li ha è un arrocco che porterà alla caccia ai responsabili, mentre lui deve fare la caccia ai vaccini, non ai responsabili…”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l’Arena su La7.

“Continueremo a votare per le cose che servano agli italiani. Martedì non voteremo la fiducia, quindi è chiaro che non saremo la stampella, ma il giorno dopo voteremo a favore, spero anche con le opposizioni”, sullo scostamento di bilancio – dice Renzi.(adnkronos)

