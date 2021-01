Usa: uomo armato arrestato vicino al Campidoglio, subito rilasciato

17 GEN – Un uomo pesantemente armato è stato arrestato a Washington mentre cercava di oltrepassare uno dei tanti posti di blocco vicino al Campidoglio, dove Joe Biden presterà giuramento (SENZA PUBBLICO, ndr) tra pochi giorni, secondo un rapporto della polizia. L’uomo, Wesley Allen Beeler, originario della Virginia aveva con sè un falso accreditamento per la cerimonia di investitura.

La polizia ha recuperato un’arma carica e più di 500 munizioni in suo possesso. Sul suo pick-up diversi adesivi inneggianti al diritto di portare armi. Beeler è stato arrestato per possesso di armi da fuoco non registrate e di munizioni. In vista del giuramento di Joe Biden e dopo il violento assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori pro-Trump del 6 gennaio, Washington è una città blindata con blocchi di cemento e filo spinato. Membri della Guardia Nazionale sono stati mobilitati in diversi Stati e alcuni parlamenti locali, come California e Minnesota, sono stati transennati. (ANSA).

L’uomo è stato subito rilasciato. Il giudice gli ha intimato di “stare lontano” dalla DC. Lo ha comunicato su Twitter il giornalista Shomari Stone.

RELEASED Wesley Allen Beeler is released on personal recognizance.

Judge issued a “stay away” order from D.C.

Charged w/ carrying concealed weapon, possessing unregistered firearm, unlawful possession of ammunition. possession large capacity ammunition feeding device: Police. https://t.co/udHN24SPWD — Shomari Stone (@shomaristone) January 17, 2021

