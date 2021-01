Governo, Meluzzi: schema Casini, maggioranza benedetta da Biden e Vaticano

In un’intervista al Messaggero, Pier Ferdinando Casini ha detto: «Vedo che alcuni protagonisti della politica dicono ora ciò che era evidente. Ovvero coinvolgere in un Conte-ter i principali protagonisti della politica. Quando il gioco si fa duro fuori i secondi, di dice. Quindi i principali esponenti politici debbono essere coinvolti. O c’è la possibilità di fare un governo di larghe intese oppure si va al voto anticipato. Le elezioni non le vuole nessuno e sarebbero in contrasto con il buonsenso».

Il commento del prof. Alessandro Meluzzi: “Lo schema Casini credo preveda una maggioranza “Ursula Von“ con Pd, grillini, Iv, Fi , Franceschini premier e, al Quirinale, tra poco Draghi o addirittura se tutto filasse liscio Silvio. Biden Ue e Vaticano benedicono quindi è quasi fatta… e avanti con grande spartizione e Big-Reset.”

Lo schema Casini credo preveda una maggioranza “Ursula Von “con Pd grillini Iv Fi ,Franceschini premier e al Quirinale tra poco Draghi o addirittura se tutto filasse liscio Silvio. Biden Ue e Vaticano benedicono quindi è quasi fatta…e avanti con grande spartizione e Big-Reset. — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) January 14, 2021

Condividi