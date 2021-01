Galli: “No alle elezioni”. Paragone: “Ora sostituisce Mattarella?”

Massimo Galli addirittura “sostituisce” il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dice no alle elezioni. L’intervista dell’infettivologo ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira fa scalpore: “Non è il momento di pensare alle elezioni in piena pandemia” ha dichiarato il prof. scandalizzando mezza Italia.

“Che lo stato di salute della democrazia e delle regole democratiche non sia ottimale lo avevamo capito da un po’. Il Covid è arrivato a dare la mazzata finale” scrive il senatore e conduttore tv Gianluigi Paragone commentando le parole del medico. “Mentre anche in queste ore in Parlamento e nella maggioranza discutono se andare a elezioni o meno, come se questa possibilità stia in capo a loro e non al Presidente della Repubblica, adesso anche i virologi iniziano a intervenire sul tema. Divenuti star della tv “grazie” alla pandemia, ora intendono dirci anche quando e se è il caso di andare a elezioni”.

Galli, dunque, ha voluto sostituirsi a Mattarella per dirci se sia il caso è meno che gli italiani esercitino la democrazia. “Vi sembra una cosa normale?” chiede Paragone. “Ma non è tutto – sottolinea – Perché sempre Galli, tra i più accaniti sostenitori del lockdown totale anche per mesi interi, ha parlato anche di “troppe libertà. Insomma, i virologi ci hanno preso gusto a dettare le regole, e in questo modo non sembrerà più tanto strano sentir qualcuno parlare di “dittatura sanitaria”.

L’alternativa qual è? Per Galli c’è solo una strada: “I tira e molla sono pesanti anche per l’economia. È peggio avere continui apri e chiudi che una situazione netta” ha dichiarato il prof. “Quindi per Galli dovremmo stare di nuovo tutti chiusi in casa e guai a votare…” ironizza Paragone.

