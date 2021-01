Bersani: ‘vaccini dimostrano che non siamo ultimi in Europa’

Mentre l’Italia è devastata dalla crisi economica, Bersani si vanta per il successo ottenuto con i vaccini. “Prima che partisse la campagna vaccinale si diceva già che eravamo in ritardo. L’antipatia per Conte è diffusa e Renzi ne approfitta. I vaccini dimostrano che quando l’amministrazione pubblica non ha impedimenti normativi, non siamo gli ultimi in Europa”.

