Governo, Renzi: “La legislatura finisce nel 2023”

Governo: Renzi, se e’ in grado di fare, faccia – “Quando Conte e’ stato indicato come nuovo presidente del consiglio, lo abbiamo indicato anche noi pur di mandare a casa Salvini. Ma non si puo’ governare solo contro”. lo ha detto al Tg3 il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Adesso – ha aggiunto – bisogna dare risposte alla crisi economica, ai soldi che mettiamo nel Recovery che vanno ad aumentare il debito. Se il governo e’ in grado di fare, faccia. Il presidente Conte ha detto che verra’ in Senato, quasi sfidandoci, lo aspettiamo”.

Governo: Renzi, nessun rischio di voto anticipato – Così il leader di Italia viva Matteo Renzi, intervistato dal Tg3. “Non c’e’ nessun rischio di voto anticipato. La legislatura finisce nel 2023”. Lo assicura in un’intervista al Tg3 il leader di Italia viva, Matteo Renzi

. “Il rischio – ha aggiunto Renzi – e’ il numero dei contagiati, il numero delle terapie intensive e il numero dei vaccini ancora troppo basso. Parliamo di queste cose, di concretezza e di contenuti, non di giochi vecchio stile”. affaritaliani.it

