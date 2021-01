Il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso in un colloquio telefonico della possibilità di produrre insieme vaccini contro il coronavirus. Lo riferisce il Cremlino. “Le questioni di cooperazione nella lotta alla pandemia sono state discusse ponendo l’accento sulle possibili prospettive per la produzione congiunta di vaccini”, si legge in una nota del Cremlino. tgcom24.mediaset.it

