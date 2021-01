Covid, petizione Italia viva per vaccinare anche di notte

“Lanciamo questa petizione per chiedere che i centri per la vaccinazione siano aperti 24 ore 24. Da subito e fino a quando tutti non saremo vaccinati. Saranno i soldi spesi meglio: servono per garantire un diritto a tutti i cittadini e un futuro all’Italia”. Lo sottolineano Vito De Filippo e Raffaella Paita di Iv lanciando la petizione #vaccinareh24.

“Il virus è il nemico da battere. Il contagio è ancora molto alto, troppo alto ed il vaccino è l’unico modo per uscire davvero da questa angoscia collettiva. E il vaccino ora c’è ed è uno scandalo che le quantità disponibili non vengano usate subito: è inaccettabile. La salute non ha prezzo, si dice. Bene: ogni vaccino è una vita salvata, ogni persona vaccinata è un potenziale veicolo di infezione in meno. Non ci possiamo permettere il costo umano, economico e sociale di ulteriori ritardi”.

“Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamo perdere nemmeno un’ora. Il vaccino salva la vita. Firma anche tu la petizione per #Vaccinare24h”, scrive Matteo Renzi su Twitter. (adnkronos)

Covid, il Nobel Luc Montagnier: “Non mi vaccinerò. Rischiamo di avere effetti assolutamente imprevedibili, per esempio tumori. Questo è il rischio quando si gioca agli apprendisti stregoni”

