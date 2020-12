Pozzuoli: migrante insulta macchinista e rompe finestrini del treno

POZZUOLI. Ieri sera i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli sono intervenuti presso la fermata della Linea 2 della Metropolitana in Piazza Oriani alla stazione Pozzuoli-Solfatara. I militari dell’Arma erano stati allertati perché poco prima un extracomunitario aveva insultato il macchinista e il capotreno e successivamente aveva lanciato alcune pietre contro un treno mandando in frantumi due finestrini lato sinistro del primo vagone.

Non sono chiare le motivazioni del gesto da parte dell’uomo che si è dileguato facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei militari. Per fortuna non c’è stato nessun ferito. Solo tantissimo spavento per i passeggeri che si trovavano in quel momento nella stazione e sul convoglio, così come per il macchinista e il capotreno bersagli degli insulti da parte dell’extracomunitario. I carabinieri hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza, che sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, dove si punta a rintracciare l’uomo.

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pozzuoli_metropolitana_follia_extracomunitario-5670683.html

Condividi