Meluzzi: ‘di fronte al totalitarismo globalista dovremo imparare la Taqiyya’

Il prof. Alessandro Meluzzi: “Taqiyya. Di fronte alla dittatura del pensiero unico totalitario globalista scientista tecnocratico finanziario con il controllo di banche magistrature e ordini dovremo impararla. Meglio Galileo che finge abiura che Giordano Bruno sul rogo”.

Taqiya (da wikipedia) è la possibilità di nascondere o addirittura rinnegare esteriormente la fede islamica, di dissimulare l’adesione a un gruppo religioso per sfuggire a una persecuzione o a un pericolo grave e imminente contro se stessi .

Il fine consiste nel non destare sospetti, simulando un atteggiamento accondiscendente e non antagonista.

Taqiyya – Wikipedia . Di fronte alla dittatura del pensiero unico totalitario globalista scientista tecnocratico finanziario con il controllo di banche magistrature e ordini dovremo impararla. Meglio Galileo che finge abiura che Giordano Bruno sul rogo… https://t.co/y2fhy1DwPs — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) December 29, 2020

Condividi