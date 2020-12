Covid, Pedica (Pd): ”braccialetto verde per i vaccinati”

Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato”. È la proposta lanciata da Stefano Pedica del Pd.

“Il vaccino non deve essere obbligatorio – sottolinea – ma bisogna essere coscienziosi per se stessi e per gli altri. Non si gioca al sì o al no, si deve tutelare la vita di tutti. Mi chiedo come si possano sentire i familiari delle oltre 70 mila vittime quando sentono che c’è gente che rifiuta di farsi il vaccino. Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato. Non è un ‘marchio’ ma un modo per infondere sicurezza e incoraggiare ad una scelta di buonsenso”. (adnk)

Qualche giorno fa, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, un altro affiliato al Pd, ha proposto: “Per fermare il COVID e rilanciare l’economia è fondamentale che si vaccini più gente possibile.

Niente obbligo, ma facciamo che a scuola, nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei cinema, nei teatri e negli stadi entra solo chi è vaccinato. Poi ognuno si regola.”

Sulla stessa linea un altro presunto democratico. Va in televisione e spara: “Chi ha dei dubbi sul vaccino Covid verrà zittito, non avrà diritto di parola, non scherziamo più”. E’ Andrea Romano, del Pd, che si guadagna il suo quarto d’ora di celebrità. Sono quelli che poi si indignano se si parla di dittatura sanitaria.

Condividi