Covid, Fauci: “Trump si vaccini, peggio deve ancora venire”

“La decisione se vaccinarsi” contro il coronavirus “dipende da lui e dal medico della Casa Bianca. La mia raccomandazione – l’ho detto prima – è che si vaccini”. Lo ha dichiarato in un’intervista alla ‘Cnn’ il virologo Anthony Fauci, riferendosi al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Fauci, che si è vaccinato lo scorso 22 dicembre e dopo due giorni ha compiuto 80 anni, ha quindi sottolineato che, a suo parere, il peggio della pandemia di coronavirus “deve ancora venire”, precisando che “potremmo benissimo vedere un aumento dopo Natale, Capodanno”. adnkronos

Fauci si è vaccinato al braccio sinistro, ma ha avuto dolore al braccio destro.

Dr. Fraudci Gets Vaxxed In His Left Arm, Feels Pain In His Right Arm..

Fauci Wasn't Vaxxed.. pic.twitter.com/5wlLxn2SoB

