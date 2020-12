Roma: scomparsa da casa famiglia, 17enne ritrovata al campo Rom

Scomparsa da una casa famiglia: 17enne trovata al campo rom di via Candoni. E’ stata ritrovata mercoledì mattina, dagli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, una ragazza di 17 anni scomparsa da una casa famiglia di Artena, per la quale era stata emessa una nota di rintraccio da parte della Questura di Roma.

Dopo vari appostamenti nei giorni precedenti, questa mattina l’intervento delle pattuglie, con personale del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) del XI Gruppo , nella baraccopoli di via Luigi Candoni, in zona Muratella.

Scomparsa da Artena: 17enne trovata al campo rom di via Candoni

All’interno di un modulo abitativo è stata ritrovata la minorenne italiana, allontanatasi il 5 dicembre, della quale si erano perse le tracce. La giovane era in compagnia di un nomade di nazionalità bosniaca di 25 anni, agli arresti domiciliari, per vari reati commessi. La diciassettenne , anche lei con precedenti penali a suo carico, ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.“

https://www.romatoday.it/cronaca/ragazza-scomparsa-artena-trovata-campo-rom-candoni.html

