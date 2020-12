Censurato Montanari e l’intervista sui vaccini

Comunicato Stampa Movimento 3V – – Oggi è stato rimosso un video dal canale 3V. Riteniamo questa violazione costituzionale, già di per sé gravissima, ancora più grave per il fatto che il Movimento 3V è un movimento politico. La censura non riguarda quindi solo il dissenso e la parola – e con essi, qualsiasi possibilità di arrivare alla verità – ma si boicotta una democratica possibilità di cambiamento, disonorando le basi stesse della società civile.

In risposta a tali fatti riproponiamo, oltre al nostro commento, i contenuti integrali dell’intervista video al dott. Montanari e la sua trascrizione completa. Ci auguriamo di poter dare a queste notizie una risposta mediatica talmente ampia da rendere controproducente l’applicazione di qualsiasi censura in futuro.

Il video completo dell’intervista a Montanari. Per la trascrizione clicca qui »

