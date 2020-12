Presepe a Cosenza: lettino medico al posto della mangiatoia

Un lettino medico al posto della mangiatoia, Maria e Giuseppe con la mascherina. L’immagine è stata pubblicata dal giornalista Andrea Sartori che lavora presso L’Informatore Vigevanese e scrive su FB:

“Presepe a Cosenza, foto passatami dalla sorella di Fede Marisa Spinella.

Voi non avete idea di quale dolore mi provochino immagini come questa. È come assistere al pestaggio di una persona cara.

E non credo sia solo l’essere credente. Stanno letteralmente facendo a pezzi immagini della nostra infanzia, immagini dolci, di speranza, di gioia.

No, qui c’è qualcosa di profondamente malvagio. Non è solo una cattiva gestione, c’è qualcosa di maligno.

Come è maligno colpire in maniera così feroce l’infanzia e i nonni.”

