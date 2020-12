Roccasecca, droga nel centro di accoglienza: denunciato “richiedente asilo”

Roccasecca, droga in un centro di accoglienza: denunciato un nigeriano.

Nella mattinata i Carabinieri della stazione di Roccasecca hanno denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 30enne nigeriano, già censito per analoghi reati.

Roccasecca, droga in un centro di accoglienza

Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella serata di ieri, i Carabinieri, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare avvenuta all’interno di un centro di accoglienza per richiedenti asilo di Roccasecca, hanno rinvenuto sei involucri di plastica contenenti complessivamente 13 grammi di “marijuana”, risultati essere nella disponibilità dell’indagato.“

https://www.frosinonetoday.it/cronaca/roccasecca-droga-centro-accoglienza-denunciato-nigeriano.htm

Condividi