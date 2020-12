Giappone: mille veicoli bloccati sotto la neve in autostrada

18 DIC – Oltre mille veicoli in Giappone sono rimasti bloccati sotto la neve, alcuni dei quali per ben due giorni, dopo una forte tempesta. Lo riferisce la Bbc, aggiungendo che i soccorritori sono intervenuti distribuendo cibo, carburante e coperte. La nevicata, iniziata mercoledì sera, ha lasciato senza elettricità oltre 10mila abitazioni nel nord e nell’ovest del Paese.

Nell’autostrada Kanetsu, in particolare, sono stati segnalati diversi ingorghi, fino a 16 km di lunghezza. L’ente meteorologico prevede che le forti nevicate – nell’ondata di freddo più intensa di quest’anno – dovrebbero proseguire per tutto il fine settimana. Il primo ministro Yoshihide Suga ha convocato una riunione di gabinetto di emergenza e ha esortato la popolazione alla cautela negli spostamenti in una fase già critica per la recrudescenza della pandemia di Covid. (ANSA).

